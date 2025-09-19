Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 47 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evin gardırobuna gizlenmiş koliler içinde 47 bin 824 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada gardırobun içine saklanmış koliler bulundu. Kolilerde 47 bin 824 adet uyuşturucu hap tespit edildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN