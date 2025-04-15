Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 200 gram metamfetamin ve bin 680 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN