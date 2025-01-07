Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, M.K. (18), M.E.A. (21) ve S.K.'nin (19) üst ve araç aramalarında 125,80 gram bonzai (sentetik cannabinoid) ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. - SAMSUN