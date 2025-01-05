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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 268 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 268 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 24 yaşındaki D.E. isimli şahıs uyuşturucuyla yakalandı. Üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 268,24 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan D.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen operasyonda, D.E. (24) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 268,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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