Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depoda yapılan aramada 20 bin 96 adet sentetik ecza hapı bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depodaki valizde 20 bin 96 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Canik ilçesinde H.G. (25) ve İ.G. (29) isimli şahısların kullanımında bulunan depoda yapılan aramada, bir valiz içerisinde 20 bin 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
