Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayonca ve Alan mahallelerinde C.D. ve A.S. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 32 adet extasy hap, 5 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet sentetik ecza hap, 3 adet esrar kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kullanıma hazır esrarlı fişek ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili C.D. ve A.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN