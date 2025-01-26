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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 912 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 912 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi. Z.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç. (40) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirilirken, Z.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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