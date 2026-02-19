Haberler

Samsun'da 12 kilo bonzai ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda yaklaşık 12 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da yaklaşık 12 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 11 kilogram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 918 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmaların sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
