Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda binlerce sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 332 adet sentetik ecza, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar maddesi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere, toplam 4 aranan şahıs yakalandı.

Toplam yakalanan 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.