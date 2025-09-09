Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde İshaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda O.K.'nin üzerinden 45 adet, K.T.'nin üzerinden de 19 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca K.T.'nin üzerinde uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 TL'ye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN