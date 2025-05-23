Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, C.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN