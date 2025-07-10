Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Bafra'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 350 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 8 adet ekstazi hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. isimli şahıs gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bahçeler Mahallesi'nde A.C. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 350 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 8 adet ekstazi hap, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.C., işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa