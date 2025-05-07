Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu R.D. (60) isimli şahsın havayolu ile ülkeye girişte uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın üzerinde evinde narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 100 gram reçina esrar ve 5 gram marihuana esrar maddesi ele geçirildi. R.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN