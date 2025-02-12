Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında C.O. (41) ve Y.A.'nın (37) araç ve ikametlerinde yapılan aramada 10 parça halinde satışa hazır 8,46 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 TL ele geçirildi. Olayla ilgili C.O. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN