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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı
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Samsun'da jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda yüzlerce sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kavak ilçesinde R.Y. (22) ve O.S. (27) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 402 adet sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili R.Y. ve O.S. gözaltına alındı. Atakum ilçesinde S.Ş.(30) isimli şahsın evine yapılan baskında da 135 adet sentetik ecza hap ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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