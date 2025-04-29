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Samsun'da Uyuşturucu İmalatı: Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu İmalatı: Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirip uyuşturucu imal eden bir kişi jandarma operasyonuyla yakalandı. Evinin aranması sonucunda kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirerek uyuşturucu imal eden bir kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y. (40) isimli şahsın evine iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet iklimlendirme sistemi, 355 gram kubar esrar, 4 adet ekili kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. hakkında soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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