Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada D.K. (42) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 304 adet ecstasy hap, 150 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN