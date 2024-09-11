Samsun'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da üniversite öğrencisi genç motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fuar Caddesi İtfaiye Kavşağında dün akşam saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Atatürk Üniversiyesi Coğrafya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Sezer Nar (21), 55 AOB 884 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken hakimeyeti kaybederek yoldan çıktı. Kazada ağır yaralanan Sezer Nar ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üniversite öğrencisi Nar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN