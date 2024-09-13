Samsun'da üniversite kampüsünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde meydana geldi. Tıp Fakültesi karşısında meşe ve çamlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, arazöz ve TOMA müdahale etti. Üniversite ekipleri de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması başlattı. - SAMSUN