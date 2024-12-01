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Samsun'da Un Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir un fabrikasında inşaat alanındaki forkliftin devrilmesi sonucu kalıp ustası Hayrullah K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Un fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da un fabrikasındaki inşaat alanında derilen forkliftin altında kalan kalıp ustası hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Sagimad Toptancılar Sitesindeki Ulusoy Un Fabrikası'ndaki inşaata meydana geldi. Üzerine kereste taşıyan forkliftin devrilmesi sonucu yaralanan kalıp ustası Hayrullah K. başından ve ayağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah K., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da Un Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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