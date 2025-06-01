Samsun'da 'Ucube Kavşak'ta Yine Kaza: 4 Yaralı

Samsun'da 'Ucube Kavşak'ta Yine Kaza: 4 Yaralı
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Samsun'un 'Ucube Kavşak' olarak adlandırılan Yeşilkent alt geçitinde meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Kazaların ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaların sıkça yaşandığı bu alanda yeni yol çalışmaları yapılmasına rağmen sorun devam ediyor.

Samsun'da sürekli kaza olduğu için 'Ucube Kavşak' olarak adlandırılan Yeşilkent alt geçitte yarım saat arayla meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Öztürk idaresindeki 19 TT 224 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayarak beton bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Doğukan İçci yönetimindeki 16 BHN 672 plakalı otomobilde kayarak 19 TT 224 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan Yiğit Öztürk, Mehmet Ali İşci ve Mislina İşci yaralandılar. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu kazadan yarım saat sonra aynı alt geçitte yine kaza meydana geldi. Uğurcan Ertaş idaresindeki 55 AFF 91 plakalı kamyonet kayarak beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan Emine Ertaş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk kazada yaralanan Yiğit Öztürk, "Aynı alt geçitte sürekli kaza olduğu için 'Ucube Kavşak" olarak adlandırılmış. Burada yolda hata olduğu için dava açacağım" dedi.

Öte yandan, aynı alt geçitte sürekli kaza olduğu için halk arasında "Ucube Kavşak" olarak adlandırıldığı ve kazaları önlemek için yeni yol çalışmaları yapılmasına rağmen aynı yerin araç trafiğine açık olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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