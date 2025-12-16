Haberler

Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 6 yaralı

Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 6 yaralı
Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 62. kilometresinde Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Keleş idaresindeki 55 T 3809 plakalı hafif ticari araç tali yoldan ana yola çıktığı sırada Terme istikametinden Çarşamba yönüne seyir halinde olan Bilgehan Kavak yönetimindeki 34 PT 2826 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen Sevda Ertuğral idaresindeki 06 BV 913 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler Sevda Ertuğral ve Bilgehan Kavak ile yolcular Emine Erkek, Cemali Kavak, Yasin Karakaya ve Muhammet Turan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
