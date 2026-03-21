Haberler

Tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir tur minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 06.15 sıralarında Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Amasya'ya gezi amacıyla seyir halinde olan Emre Parlayan (23) idaresindeki 61 J 0528 plakalı tur firmasına ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak rogar kapağına çarpıp iki bariyer arasında ilerleyerek durdu. Kazada sürücü Emre Parlayan ile yolculardan Elif Yama (37), Betül Erdoğan (25) ve Ece Çimendağ (23) yaralandılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Minibüste toplam 20 yolcunun bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

