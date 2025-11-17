Haberler

Samsun'da Tüfekle İlgili Ölüm Olayında 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'da çekici üzerindeki araçta meydana gelen ölümcül tüfek kazası sonrası, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda, Tüfek, şakalaşırken ateş almış ve Gökhan Güney hayatını kaybetmiştir.

Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölümle sonuçlanan olayla ilgili adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı'nda önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) eğlenmek için Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ne gitti. Burada birlikte alkol alıp tavşan avlayan gençler, dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırdı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken araçta bulunan gençlerden Metin S.'nin bacağının arasında olan ve kurcaladığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin S.'nin yanında bulunan Gökhan Güney'in kafasına isabet etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde ekipler tarafından gözaltına alınan Metin S., şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti. Polis olayın meydana geldiği araç içinde yaptığı incelemede 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan çekici içinde bulunan 3 kişi, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Cinayet Bürosu'nda sorgulanan Metin S. ile olay sırasında çekicinin üzerindeki araçta bulunan Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Kafe işletmesi sahibi Metin S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
