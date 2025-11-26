Samsun'da Tren Yolu Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza

Samsun'da tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün sosyal medyadaki görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede tespit edilen sürücünün hem kendi can güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini riske atacak şekilde araç kullandığı belirlendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden paylaşılan trafik ihlallerinin anlık olarak takip edildiğini ve benzer durumlarda cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - SAMSUN