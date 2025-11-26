Haberler

Samsun'da Tren Yolu Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza

Samsun'da Tren Yolu Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza
Güncelleme:
Samsun'da tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, sosyal medya görüntüleri üzerine yapılan inceleme sonucu 2 bin 979 TL ceza kesildi. Yetkililer, trafik ihlallerinin sürekli takip edildiğini duyurdu.

Samsun'da tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün sosyal medyadaki görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede tespit edilen sürücünün hem kendi can güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini riske atacak şekilde araç kullandığı belirlendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden paylaşılan trafik ihlallerinin anlık olarak takip edildiğini ve benzer durumlarda cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - SAMSUN

