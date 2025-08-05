Samsun'da Trafik Kazasında 4 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra'nın Kelikler Mahallesi mevkiinde meydanında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyir halinde olan 34 TG 9374 plakalı otomobil, yola çıkan bir ineğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkasından gelen 55 AHA 196 plakalı başka bir otomobil ise fren yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk ederek müşahede altına aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN