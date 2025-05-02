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Samsun'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı

Samsun'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Tepecik Mahallesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Ercan Y., olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Y. idaresindeki 19 BL 804 plakalı hafif ticari araç, Öner D. yönetimindeki 61 FS 905 dorse plakalı ve 61 K 9847 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Ercan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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