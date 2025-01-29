Samsun'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Koray Alkan idaresindeki 1999 model Fiat Tofaş marka otomobil, Habili Kavşağı'ndan ana yola çıkış yapan plakası belirlenemeyen tıra çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan tırın plakasını tespit etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. - SAMSUN