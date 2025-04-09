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Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

SAMSUN - Samsun'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Hisar Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Kanat idaresindeki 55 ALU 842 plakalı SUV tipi araç ile 298. Sokak'ta seyir halindeki Kadirhan Altundiken'in kullandığı 34 RCP 55 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmada sürücülerin yanı sıra SUV tipi araçta bulunan Uğurcan Taşdan, Baran Taşkın, otomobilde bulunan Emine ve Turhan Altundiken yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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