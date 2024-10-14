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Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yağmur nedeniyle kayarak kaza yapan cip ve işçi servisi minibüsü çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Sarıoğlu idaresindeki cip, yağmur dolayısıyla kayarak kaza yaptı. Bu sırada aynı istikamete seyir eden Necdet Akyel yönetimindeki 55 C 0851 plakalı işçi servisi minibüs kayarak cip ile çarpıştı. Arkadan gelen Musa Coşkun'un kullandığı 55 C 0888 servis minibüsü de kayarak kaldırıma çıktı. Kazada, 55 C 0851 plakalı işçi servisinde yolcu olarak bulunan Emre Yayla (27), Damla Sezer (33), Demet Aydın (43), Serpil Akyel (61), Adnan Saroğlu(62) ve Batuhan Irmak (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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