Samsun'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karakolu 57. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Halıcı idaresindeki 52 HH 909 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce bariyere, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Alaca yönetimindeki 28 AH 054 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi. Kazada, Mehmet Alaca (70), Muhammet Eren Alaca (16), Eren Alaca (58) ve Zeynep Cebeci (58) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN