Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Samsun'da bir otomobilin refüjdeki korkuluklara çarparak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin refüjdeki korkuluklara çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can K. idaresindeki 55 ALJ 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüşdeki korkuluk demirlerini parçalayıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Can K. ile aynı araçta bulunan Sefa U. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Can K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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