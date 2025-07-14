Samsun'da Trafik Kazası: 2 Polis ve 1 Üsteğmen Yaralandı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Polis ve 1 Üsteğmen Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir polis aracı ile üsteğmenin kullandığı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis ve 1 üsteğmen yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da polis aracının, üsteğmenin kullandığı araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 polis, 1 üsteğmen yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan idaresindeki 55 APM 825 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait polis aracı kavşakta yola giriş yapan Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Üsteğmen Hikmet Yeşilyurt yönetimindeki 26 ABZ 237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, polis memurları Mehmet Arslan ve Murat Canbolat ile Üsteğmen Hikmet Yeşilyurt yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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