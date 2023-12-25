Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Orhan Gökmen idaresindeki 60 ABJ 122 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve kavşaktan dönüş yapan İsrafil Tonyaloğlu'nun kullandığı 55 JM 126 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüleri, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN