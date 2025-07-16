Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesinde gerçekleşti ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Afganistan Türkleri Sokak ile Yavuzselim Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Haydari idaresindeki 55 DM 559 plakalı otomobil, Cihat Akbalık yönetimindeki 44 ABJ 576 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Hümeysa Akbalık yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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