Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, 3 Şüpheli Serbest

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu'nda şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 25 yaşındaki Merve Tural olay yerinde hayatını kaybederken, Yusuf Emre A. (25), Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) yaralandı. Kazanın ardından sürücünün Yusuf Emre A. olduğu öne sürülse de jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu aracı Kubilay Sezer'in kullandığı belirlendi.

Yanıltıcı ifade verdikleri tespit edilen Yusuf Emre A., Adnan Akkurt ve Kubilay Sezer gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN