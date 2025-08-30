Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Samsun'da otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 57 AR 080 plakalı otomobil ile Efe Can Eşici'nin (20) kullandığı 55 ASV 572 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Efe Can Eşici ile yanında bulunan Gizem Yeniay (27) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Gizem Yeniay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
