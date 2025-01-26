Samsun'da Tofaş Marka Araç Bariyere Çarptı: 1 Yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde Fiat Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'da Fiat Tofaş marka aracın yoldan çıkarak bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Derbent mevki Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Can Sönmez idaresindeki 55 KE 615 plakalı Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Can Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN