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Samsun'da Tır ve Kamyonet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Tır ve Kamyonet Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da tırın kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu üzeri otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat K.(62) yönetimindeki 42 L 5731 dorse plakalı tır, Coşkun K. (40) idaresindeki 55 AGL 616 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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