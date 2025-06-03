Samsun'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Samsun'da tır ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demir idaresindeki 31 K 9759 plakalı tır ile Yakup Gür yönetimindeki 55 BU 166 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN