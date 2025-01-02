Samsun'da Ters Yönde Giden Araç Sahibine 9 Bin TL Ceza
Samsun'da ters yönde ilerleyen bir otomobile, il emniyet müdürlüğü tarafından 9 bin 267 TL idari ceza kesildi. Olay, 1 Ocak günü İlkadım ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde gerçekleşti.
Samsun'da ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan otomobile 9 bin 267 TL idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak günü saat 08.36 sularında İlkadım ilçesi Dikmen Caddesi'nden Atatürk Bulvarı yönüne ters yönde ilerlediği tespit edilen otomobile Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 267 TL idari ceza uygulandı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa