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Samsun'da Ters Yolda Geri Giden Araç Görenleri Şaşırttı

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Samsun'da ters yönde ve geri geri giden bir otomobil, Bafra ilçesinde cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu ay içinde yaşanan 4. ters yön vakası, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik güvenliğini tehlikeye atmasıyla dikkat çekti.

Samsun'da trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da ters yönde ve geri geri giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Samsun'da son günlerde trafikte ters yöne girme vakalarında artış yaşanıyor. Bu kez olay, Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bafra çıkışındaki bölünmüş yola ters yönden giren bir araç, panik yaparak geri geri gitmeye başladı. Sürücü ters yönde hareket ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'da bu ay içinde 4'üncü ters yön vakası yaşandı. Son olayın diğerlerinden farkı ise trafikte geri geri seyretmesi oldu.

Samsun'da Ters Yolda Geri Giden Araç Görenleri Şaşırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - 3.Sayfa
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