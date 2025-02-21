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Samsun'da Temizlik Görevlisi Öğrenciyi Taciz Etti

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Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede temizlik görevlisi H.A., 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Olay sonrası H.A. polisteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Samsun'da bir lisede görevli temizlik görevlisi aynı okulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı lisede temizlik görevlisi olarak çalışan H.A.(31) okulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da Temizlik Görevlisi Öğrenciyi Taciz Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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