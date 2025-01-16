Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri alınan istihbari bilgi doğrultusunda A.A.'ya (39) ait iş yerine operasyon düzenledi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işyerlerinde yapılan aramada, 58 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 30 adet tarihi eser niteliğinde obje, 7 adet tarihi eser niteliğinde yüzük ve 5 adet tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN