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Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma, kaçakçılık önleme operasyonu kapsamında 285 tarihi eser ve 502 sikke ele geçirdi. İşletmeci R.K. ile E.A. ve C.Z. gözaltına alındı, sonrasında serbest bırakıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu R.K.(49) isimli şahsın işyerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve sosyal medyada satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri R.K.'nın Kirazlık Mahallesi'ndeki işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda aralarında aralarında bronz heykelin de bulunduğu 285 adet çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliğinde obje ve 502 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi R.K. ile E.A.(44) ve C.Z.(49) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. R.K., E.A. ve C.Z., savcı tarafından ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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