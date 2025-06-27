Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a tarihi eser getiren 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda Hitit Dönemi'ne ait eserler ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan objelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a tarihi eser getirilerek satılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan takip sonucunda şüpheliler M.K. (43) ve S.S.K.'nın (46) bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 2 adet Hitit Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, 2 adet çeşitli dönemlere ait testi, 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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