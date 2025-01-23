Samsun'da Tabancasını Temizlerken Kendini Vuran Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, evinde tabancasını temizlemeye çalışan 68 yaşındaki Muharrem Aydın, kazara kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da tabancasını temizlerken kazara kendini vuran şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Aydın'ın (68) evinde temizlemeye çalıştığı tabancası kazara ateş aldı. Karnından vurulan Aydın, yakınları tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN