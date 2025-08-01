Samsun'da SUV Araç Mert Irmağı'na Düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde dönüş yapmak isteyen SUV tipi araç, Mert Irmağı'na düştü. Araçta bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde Mert Irmağı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 ABZ 485 plakalı Nissan Juke marka SUV tipi otomobil, cadde üzerinde ilerlerken karşısına Mert Irmağı ıslah çalışmaları kapsamında bulunan iş makineleri ve şantiye alanı çıktı. Aynı yol üzerinden geri dönmeye çalışan kadın sürücü, dönüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı ırmak kenarından suya düşürdü.

Araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla suya gömülen araçtan çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası olay yerine çağrılan çekici, suya düşen aracı ırmaktan çıkardı.

Kazayı gören bazı vatandaşlar, bölgede yürütülen ıslah çalışmalarında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını, yayaların ve sürücülerin risk altında olduğunu belirterek yetkilileri önlem almaya çağırdı. - SAMSUN