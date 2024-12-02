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Samsun'da Sürekli Kaza Yaşanan Caddede Yeni Kaza: Bir Yaralı

Samsun'da Sürekli Kaza Yaşanan Caddede Yeni Kaza: Bir Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki 23 Nisan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da sürekli kaza yaşanan caddede yine trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki sabah saat 07.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Türkmen'in kullandığı 55 ACS 308 plakalı otomobil ile Merve Macit Akın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yoldan çıkıp boş tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Merve Macit Akın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde sürekli kaza meydana geldiği belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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