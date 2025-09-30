Haberler

Samsun'da Şüpheli Ölüm Olayı: 56 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde, 4 çocuk babası Erdoğan Melek evinin yakınında hareketsiz halde bulundu. Eniştesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından yapılan incelemede Melek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), Kaleboğazı mevkiinde yerde hareketsiz halde bulundu. Melek'i bu şekilde gören eniştesi Murtaza Sağır (63), kayınbiraderini 55 ABM 351 plakalı araca alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Sağır, aracıyla yola çıktıktan sonra ambulans ekipleriyle buluştu. Ancak Erdoğan Melek'in araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelikalan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Melek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan işlemlerin ardından Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
